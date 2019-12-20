В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Инцидент произошёл вчера утром на Элеваторе



Накануне, 19 декабря, из-за аварийного состояния трамвайных путей произошёл сход трамвая маршрута № 1 в районе Элеватора в Улан-Удэ в сторону площади Комсомольской.



С 9:23 до 9:59 было закрыто движение трамваев маршрутов №1,4 в одну сторону. Время простоя составило 36 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

