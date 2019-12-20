Инцидент произошёл вчера утром на Элеваторе
Накануне, 19 декабря, из-за аварийного состояния трамвайных путей произошёл сход трамвая маршрута № 1 в районе Элеватора в Улан-Удэ в сторону площади Комсомольской.
С 9:23 до 9:59 было закрыто движение трамваев маршрутов №1,4 в одну сторону. Время простоя составило 36 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 20.12.2019
Инцидент произошёл вчера утром на Элеваторе
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Пожар произошёл в коридоре бывшего общежития
Старший судебный пристав пошёл на преступление, чтобы не портить показатели своей работы
Столкнулись «Исудзу» и микроавтобус
Грязный воздух в Улан-Удэ приводит к ухудшению здоровья горожан
Женщина нецензурно выругалась на мужчину
Налётчики угрожали оружием и избивали охранников
Авария произошла октябрьской ночью
Мужчине грозит лишение свободы
Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно
Объявление о продаже «Тойоты Витц» девушка нашла на сайте
Мужчина нарубил лес на 60 тысяч рублей
Женщина кулаком разбило стекло веранды, сделав себе оружие
Все попытки перебросить наркотики оказались безуспешны