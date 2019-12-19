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В Забайкалье банда разбойников грабила склады с лекарственным корнем

В Забайкалье банда разбойников грабила склады с лекарственным корнем
Происшествия, 
Налётчики угрожали оружием и избивали охранников

В Могойтуйском районе Забайкальского края суд рассмотрел уголовное дело в отношении семерых местных жителей. Они признаны виновными в разбое с применением оружия.

В 2018 году году банда совершила три разбойных нападения на пункты приёма корней сапожниковии растопыренной. Это лекарственное растение, занесённое в Красную книгу Забайкальского края. Добытчики корня обычно экспортируют его в Китай, где из растения изготавливают лекарственные препараты.

В конце августа они проникнув в дом в селе Хара-Шибирь и, используя пневматический пистолет, напали на местных жителей и забрали из контейнера для сушки и хранения корней 400 кг сухого корня на общую сумму 560 тысяч рублей.

В начале сентября банда напала на склад по тому же адресу, при этом они избили двух охранников. Оказалось, что на складе не было корней.

Затем они напали на базу «Кит» в посёлке Могойтуй и забрали 364 кг сухих корней на общую сумму 509,6 тысяч рублей. Мужчины угрожали пневматическим пистолетом и обрезом огнестрельного оружия.

- Все нападения осуществлялись в тёмное время суток внезапно и дерзко. Суд назначил четверым мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Остальных суд приговорил к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу не вступил.


разбойное нападение
 
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