Жителя Бурятии арестовали за оставление места ДТП

Авария произошла октябрьской ночью
В три часа ночи 1 октября житель Баргузинского района Бурятии, находясь за рулём автомобиля «ВАЗ 2103», врезался в камень и съехал с обочины. Водитель покинул место ДТП, тем самым нарушив правила дорожного движения.
В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном.
- При назначении административного наказания суд учёл характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, то, что ранее к административной ответственности он не привлекался, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
Суд признал его виновным, мужчине назначено наказание в виде административного ареста.
Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу.
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