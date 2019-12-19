Жителя Бурятии арестовали за оставление места ДТП

Авария произошла октябрьской ночью



В три часа ночи 1 октября житель Баргузинского района Бурятии, находясь за рулём автомобиля «ВАЗ 2103», врезался в камень и съехал с обочины. Водитель покинул место ДТП, тем самым нарушив правила дорожного движения.



В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном.



- При назначении административного наказания суд учёл характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, то, что ранее к административной ответственности он не привлекался, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.



Суд признал его виновным, мужчине назначено наказание в виде административного ареста.



Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу.

