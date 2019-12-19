В Бурятии разозлившаяся многодетная мать осколком ранила мужа

Женщина кулаком разбило стекло веранды, сделав себе оружие



21 июня пьяная жительница Северо-Байкальского района Бурятии во дворе дома осколком стекла ранила своего мужа. Удар пришёлся в левую руку и повредил сосуды и сухожилия левого локтевого сустава.



Супруги воспитывают четырёх детей. В тот день женщина ждала мужа с работы, однако он не появился. Супруга выяснила, что он находится у знакомых, около 18 часов пошла к ним. Там на крыльце дома многодетная мать увидела супруга, который был пьян.



Женщина стала звать его, однако он разозлился и начала ругаться матом. После они вроде бы успокоились, женщина тоже немного выпила спиртного. Примерно через час они пошли домой, во дворе дома между ними опять произошла ссора. Муж начал высказывать ей свои старые обиды.



В это же время пришёл его отец и стал отчитывать чету за то, что оба пьяные. Женщину сильно разозлило поведение мужа и его отца, она кулаком разбила стекло веранды. Затем подняла с земли осколок стекла и ударила им супруга в руку.



Когда из раны хлынула кровь, отец тут же вызвал скорую и сотрудников полиции.



Из материалов дела следует, что женщина характеризуется посредственно, на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, замужем, имеет на иждивении четырёх малолетних детей, судимостей не имеет.



Суд признал женщину виновной в умышленном причинении вреда здоровью. Ей назначили два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в Северобайкальском городском суде.

