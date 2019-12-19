 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Декабря

18 Декабря

Популярное

В Бурятии разозлившаяся многодетная мать осколком ранила мужа

В Бурятии разозлившаяся многодетная мать осколком ранила мужа
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина кулаком разбило стекло веранды, сделав себе оружие

21 июня пьяная жительница Северо-Байкальского района Бурятии во дворе дома осколком стекла ранила своего мужа. Удар пришёлся в левую руку и повредил сосуды и сухожилия левого локтевого сустава.

Супруги воспитывают четырёх детей. В тот день женщина ждала мужа с работы, однако он не появился. Супруга выяснила, что он находится у знакомых, около 18 часов пошла к ним. Там на крыльце дома многодетная мать увидела супруга, который был пьян.

Женщина стала звать его, однако он разозлился и начала ругаться матом. После они вроде бы успокоились, женщина тоже немного выпила спиртного. Примерно через час они пошли домой, во дворе дома между ними опять произошла ссора. Муж начал высказывать ей свои старые обиды.

В это же время пришёл его отец и стал отчитывать чету за то, что оба пьяные. Женщину сильно разозлило поведение мужа и его отца, она кулаком разбила стекло веранды. Затем подняла с земли осколок стекла и ударила им супруга в руку.

Когда из раны хлынула кровь, отец тут же вызвал скорую и сотрудников полиции.

Из материалов дела следует, что женщина характеризуется посредственно, на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, замужем, имеет на иждивении четырёх малолетних детей, судимостей не имеет.

Суд признал женщину виновной в умышленном причинении вреда здоровью. Ей назначили два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в Северобайкальском городском суде.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии парочка везла марихуану на мопеде
В Бурятии парочка везла марихуану на мопеде
Происшествия, 19.12.2019
Парень и девушка собрали коноплю в поле и ехали домой
В Улан-Удэ владелец авто поймал вора с поличным
В Улан-Удэ владелец авто поймал вора с поличным
Происшествия, 19.12.2019
Мужчина сам задержал вора и удерживал до приезда полиции
Читинец воспользовался забытыми в гараже ключами
Читинец воспользовался забытыми в гараже ключами
Происшествия, 19.12.2019
Мужчина украл из гаража электроинструменты
В Улан-Удэ проверят сообщения о травле собак
В Улан-Удэ проверят сообщения о травле собак
Происшествия, 19.12.2019
Мэра Игоря Шутенкова «засыпали» сообщениями о собаках
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия, 19.12.2019
Пожар произошёл сегодня утром
Житель Бурятии вырубил деревьев на 1,4 млн и не признал вину
Житель Бурятии вырубил деревьев на 1,4 млн и не признал вину
Происшествия, 18.12.2019
Суд назначил ему два года лишения свободы
В Улан-Удэ рабочего насмерть засыпало землёй
В Улан-Удэ рабочего насмерть засыпало землёй
Происшествия, 18.12.2019
Мужчина задохнулся, пока коллеги его откапывали
В Бурятии на пепелище обнаружили тело
В Бурятии на пепелище обнаружили тело
Происшествия, 18.12.2019
Причины трагедии устанавливаются
В Бурятии выброшенного на помойку младенца покормили перед смертью
В Бурятии выброшенного на помойку младенца покормили перед смертью
Происшествия, 18.12.2019
В Гусиноозёрске, где бродячие собаки таскали тело младенца, массово берут образцы ДНК у женщин
Пьяный братчанин угнал машину доставщика суши
Пьяный братчанин угнал машину доставщика суши
Происшествия, 18.12.2019
Угонщик увидел машину с ключом и решил доехать на ней до следующего бара

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^