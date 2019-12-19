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Житель Бурятии отсудил 300 тысяч за практически потерянное зрение

Житель Бурятии отсудил 300 тысяч за практически потерянное зрение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После драки зрение у мужчины упало до 25%

Северобайкальский городской суд Бурятии рассмотрел гражданское дело о компенсации вреда мужчине, который едва не лишился зрения в драке.

Двое мужчин подрались 2 января 2019 года. Потерпевший получил ушибы мягких тканей головы и лица, перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму. Позже оказалось, что удары по голове привели к отслойке сетчатки правого глаза и снижения зрения до 25%. Мужчина долго лечился в Иркутске.

Весной избивший его человек был осуждён за умышленное причинение вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Потерпевший обратился в суд за возмещением расходов на лечение и компенсации морального вреда.

- Истец испытывал физическую боль, был ограничен в передвижении, не мог выражать свои мысли разговаривать, питаться, испытывал нравственные страдания. В результате ударов был вынужден проходить лечение в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» имени Фёдорова. До настоящего времени восстановить зрение в полной мере не удалось. Каждое утро испытывает дискомфорт зрения и связанные с этим как физические, так и нравственные страдания, - сообщили в пресс-службе суда.

Нападавший мужчина в судебном заседании требования знакомого не признал. Он посчитал, что зимняя драка и заболевание зрения у приятеля никак не связаны между собой. Сумму компенсации морального вреда он посчитал завышенной.

Пострадавший, в свою очередь, теперь не работает, перебивается случайными заработками, оплачивает алименты несовершеннолетнему ребенку.

Решением суда исковые требования истца удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей и материальный вред.

В остальной части иска отказано.

Решение суда вступило в законную силу.


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