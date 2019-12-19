После драки зрение у мужчины упало до 25%
Северобайкальский городской суд Бурятии рассмотрел гражданское дело о компенсации вреда мужчине, который едва не лишился зрения в драке.
Двое мужчин подрались 2 января 2019 года. Потерпевший получил ушибы мягких тканей головы и лица, перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму. Позже оказалось, что удары по голове привели к отслойке сетчатки правого глаза и снижения зрения до 25%. Мужчина долго лечился в Иркутске.
Весной избивший его человек был осуждён за умышленное причинение вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Потерпевший обратился в суд за возмещением расходов на лечение и компенсации морального вреда.
- Истец испытывал физическую боль, был ограничен в передвижении, не мог выражать свои мысли разговаривать, питаться, испытывал нравственные страдания. В результате ударов был вынужден проходить лечение в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» имени Фёдорова. До настоящего времени восстановить зрение в полной мере не удалось. Каждое утро испытывает дискомфорт зрения и связанные с этим как физические, так и нравственные страдания, - сообщили в пресс-службе суда.
Нападавший мужчина в судебном заседании требования знакомого не признал. Он посчитал, что зимняя драка и заболевание зрения у приятеля никак не связаны между собой. Сумму компенсации морального вреда он посчитал завышенной.
Пострадавший, в свою очередь, теперь не работает, перебивается случайными заработками, оплачивает алименты несовершеннолетнему ребенку.
Решением суда исковые требования истца удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей и материальный вред.
В остальной части иска отказано.
Решение суда вступило в законную силу.
Житель Бурятии отсудил 300 тысяч за практически потерянное зрение
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
После драки зрение у мужчины упало до 25%
Парень и девушка собрали коноплю в поле и ехали домой
Мужчина сам задержал вора и удерживал до приезда полиции
Мужчина украл из гаража электроинструменты
Вор понёс коробку в руках
Мэра Игоря Шутенкова «засыпали» сообщениями о собаках
Трагедия произошла на станции Иркутск-Сортировочный
Пожар произошёл сегодня утром
Водитель «Камри» врезался в «Хонду»
Он получил условный срок
Суд назначил ему два года лишения свободы
Мужчина задохнулся, пока коллеги его откапывали
Причины трагедии устанавливаются
В Гусиноозёрске, где бродячие собаки таскали тело младенца, массово берут образцы ДНК у женщин
Угонщик увидел машину с ключом и решил доехать на ней до следующего бара