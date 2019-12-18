В Бурятии на пепелище обнаружили тело

Сегодня, 18 декабря, утром произошёл пожар в жилом доме в посёлке Татаурово Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение жилого дома горело изнутри.







Всего к ликвидации пожара было привлечено семь работников государственной противопожарной службы Бурятии и три единицы спецтехники, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.









