В Бурятии на пепелище обнаружили тело

Причины трагедии устанавливаются
Сегодня, 18 декабря, утром произошёл пожар в жилом доме в посёлке Татаурово Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение жилого дома горело изнутри.
В ходе разбора места пожара начальник караула №2 обнаружил тело человека. Причины пожара устанавливаются.
Строение обгорело изнутри, а также повреждена кровля.
Всего к ликвидации пожара было привлечено семь работников государственной противопожарной службы Бурятии и три единицы спецтехники, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожаре в квартире Улан-Удэ погиб мужчина
. Второй мужчина был доставлен в больницу, где скончался
. Вероятной причиной трагедии стала неосторожность при курении.
Причины трагедии устанавливаются
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