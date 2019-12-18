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В Бурятии на пепелище обнаружили тело

В Бурятии на пепелище обнаружили тело
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Причины трагедии устанавливаются

Сегодня, 18 декабря, утром произошёл пожар в жилом доме в посёлке Татаурово Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение жилого дома горело изнутри.


В ходе разбора места пожара начальник караула №2 обнаружил тело человека. Причины пожара устанавливаются.

Строение обгорело изнутри, а также повреждена кровля.

Всего к ликвидации пожара было привлечено семь работников государственной противопожарной службы Бурятии и три единицы спецтехники, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожаре в квартире Улан-Удэ погиб мужчина. Второй мужчина был доставлен в больницу, где скончался. Вероятной причиной трагедии стала неосторожность при курении.
смерть пожар
 
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