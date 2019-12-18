В Улан-Удэ поймали парня со свежесобранной коноплёй

В момент задержания улан-удэнец находился в наркотическом опьянении
В Улан-Удэ сотрудники ППС задержали 21-летнего горожанина на улице Комсомольская, у него изъяли более 190 граммов марихуаны.
Установлено, что в момент задержания улан-удэнец находился в состоянии наркотического опьянения. Он привлечён к административной ответственности за потребление запрещённых веществ. Суд назначил улан-удэнцу наказание в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.
Наркотик подозреваемый собрал в поле для личного употребления. Он был пойман, когда возвращался с коноплёй домой.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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