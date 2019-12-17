В Бурятии водитель семь раз садился за руль пьяным

Всего в республике 830 нарушителей, которых ловили пьяными два и более и раза



Дорожные полицейские Бурятии постоянно выявляют пьяных водителей, которые уже были привлечены к ответственности за управление автомобилем в таком состоянии. С 1 июля 2015 года за такое нарушение была введена уголовная ответственность, однако многих автомобилистов это не пугает.



За 4,5 года действия статьи сотрудники ГИБДД в Бурятии выявили 4730 фактов повторного вождения в состоянии опьянения или же отказа прохождения освидетельствования.



В отношении нарушителей ПДД возбуждены уголовные дела.



- По данной статье по решению суда этим гражданам применены следующие меры уголовного воздействия: штраф от 200 – 300 тысяч рублей, штраф в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от года до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до двух лет. Несмотря на суровость данного наказания, многие автомобилисты продолжает игнорировать закон и повторно садятся за руль, - поделилась инспектор по особым поручениям управления ГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.



В Бурятии свыше 830 водителей задержаны в пьяном видео два раза и более. Также есть те, кого задерживали по 5-6 раз. Но один житель Бурятии решил «отличиться» больше всех – его задерживали семь раз пьяным.



72 человека были приговорены к реальному лишению свободы.

