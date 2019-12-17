В Улан-Удэ полицейский автомобиль врезался в «Лексус»

По словам очевидца, в иномарке находились трое детей в возрасте от 4 до 7 лет. Их доставили в больницу. Автомобили получили механические повреждения.







Сегодня около 13:00 на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло ДТП с участием машины полиции. Столкнулись «УАЗ», принадлежащий дежурной части отдела полиции МВД по Курумканскому району Бурятии и «Лексус».Авария произошла перед пешеходным переходом возле остановки «Максим».- Сотрудники управления ГИБДД МВД по Бурятии устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в районе Верхней Берёзовки с участием служебного автомобиля. По факту ДТП инспекцией по личному составу назначено проведение служебной проверки, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского МВД.