Подросток знал, где хранятся ключи от дома
8 декабря в полицию Северо-Байкальского района Бурятии обратилась 59-летняя жительница посёлка Нижнеангарск. Женщина обнаружила пропажу продуктов, алкоголя, золотых украшений и бижутерии. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.
Женщина, уходя из дома, прятала ключи в тайном месте около дома. В краже заподозрили 14-летнего соседа заявительницы. Правоохранители задержали подростка. Он знал, где находятся ключи от жилища, поскольку дружил с внуком потерпевшей.
Украденное у подростка частично изъято. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Дом жительницы Бурятии обокрал друг её внука
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