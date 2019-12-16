Дом жительницы Бурятии обокрал друг её внука

Подросток знал, где хранятся ключи от дома



8 декабря в полицию Северо-Байкальского района Бурятии обратилась 59-летняя жительница посёлка Нижнеангарск. Женщина обнаружила пропажу продуктов, алкоголя, золотых украшений и бижутерии. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.



Женщина, уходя из дома, прятала ключи в тайном месте около дома. В краже заподозрили 14-летнего соседа заявительницы. Правоохранители задержали подростка. Он знал, где находятся ключи от жилища, поскольку дружил с внуком потерпевшей.



Украденное у подростка частично изъято. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

