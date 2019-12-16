Пока полицейские и потерпевший искали преступника, мужчина пытался вынести телевизор
В отделение полиции по Читинскому району Забайкалья поступило сообщение от 39-летнего жителя посёлка Новокручининский. У него украли куртку, в которой находились ключи от квартиры.
В двери постучал незнакомый мужчина и попросил сигарету. Мужчина отошёл в другую комнату, а когда вернулся, обнаружил, что незнакомца в коридоре нет. Вместе с ним пропала принадлежавшая хозяину куртка.
На место прибыли оперативники, которые вместе с потерпевшим поехали обследовать близлежащую территорию в поисках мужчины.
В это время потерпевшему позвонила соседка и сказала, что из его квартиры вышел незнакомый мужчина и вынес телевизор. Увидев её, неизвестный оставил на лестнице телевизор и убежал.
Недалеко от места сотрудники полиции задержали мужчину, подходившего под описание свидетеля. 39-летний, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков, житель Читы доставлен в отдел полиции. Он во всём признался. Украденная куртка у него изъята.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец попросил сигарету и украл куртку с ключами от квартиры
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