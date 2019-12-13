В Улан-Удэ произошло второе за день ДТП с такси

Авария случилась в центре города
Сегодня около 10:30 на улице Куйбышева в Улан-Удэ произошло ДТП с участием машины с логотипами такси «Максим».
Водитель такси, вёзший пассажиров, столкнулся с «Хондой CR-V». Никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», примерно в это же время на улице Борсоева столкнулись две машины такси
.
Сейчас малыш находится в больнице
Участники покупали на бюджетные деньги квартиры для переселенцев по завышенной цене, а «разницу» забирали себе
Нападавшего задержали по ориентировке
Женщина сама сообщила злоумышленнику смс-коды
ДТП произошло на Борсоева
Его поймали участковый и охотничьи инспекторы
За рулём обоих автомобилей были пенсионеры
Оказалось повреждено лакокрасочное покрытие «Львёнка»
Вор убежал при виде автомобиля росгвардейцев
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Они выкинули тело убитой в реку Ангара
Столкнулись «Газель» и «БМВ»
Во время разгрузки грузчик выбрасывал продукты в мусорный бак, чтобы позже забрать
Он пытался дать взятку в размере 160 тысяч рублей
Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан