Сейчас малыш находится в больнице
Вчера в 10 часов вечера в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило звонок из больницы. Врачи рассказали, что к ним поступил ребёнок с сильным отравлением – малыш выпил моющее средство.
Сейчас полицейские проводят проверку. В том числе сотрудники полиции выяснят, где в момент отравления находились взрослые.
- Стоит отметить, что семья благополучная и на учёте не состоит, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ ребёнок отравился моющим средством
Происшествия, Фото:
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