Лжесотрудник банка выманил у жительницы Тайшета более 40 тысяч

Женщина сама сообщила злоумышленнику смс-коды



Сотрудники отдела МВД России по Тайшетскому району ищут мошенников, обманным путём похитивших у местной жительницы более 40 000 рублей.



Женщине на сотовый телефон пришло смс сообщение с текстом «Ваша карта временно приостановлена. Справка 8 – 900 – 624 - **-**». Она сразу же перезвонила по указанному номеру. Собеседник представился сотрудником службы безопасности и спросил, сколько имеется банковских карт. При этом пояснив, что ему необходимо знать номера всех карт, для более быстрого установление проблем.



- Как только мошенник узнал желаемую информацию, на телефон женщины стали приходить смс сообщения с кодом. По просьбе злоумышленника, женщина сообщила ему полученные данные, после с карты потерпевшей было снято более 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



По данному факту проводится проверка. Полиция предупреждает, что попытки преступников похитить путём обмана сбережений граждан в предновогодний период могут стать активнее. Необходимо исключить предоставление персональных данных, в том числе сведений о банковских счетах, третьим лицам. Банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента её номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок её действия, а тем более пин-код. Если собеседник пытается получить от вас такую информацию, либо просит сообщить коды которые пришли на ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор.







