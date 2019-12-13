В Улан-Удэ столкнулись два такси «Максим»

ДТП произошло на Борсоева
Сегодня около 10 часов на улице Борсоева в Улан-Удэ недалеко от гостиницы «Мэргэн Батор» произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля с логотипами такси «Максим». В салоне обеих машин были пассажиры.
Столкновение произошло, когда один водитель выезжал на главную дорогу, а второй перестраивался с одного ряда на другой.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером в столкновении «Газели» и «БМВ» пострадали три человека
.
Женщина сама сообщила злоумышленнику смс-коды
Его поймали участковый и охотничьи инспекторы
За рулём обоих автомобилей были пенсионеры
Оказалось повреждено лакокрасочное покрытие «Львёнка»
Вор убежал при виде автомобиля росгвардейцев
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Они выкинули тело убитой в реку Ангара
Столкнулись «Газель» и «БМВ»
Во время разгрузки грузчик выбрасывал продукты в мусорный бак, чтобы позже забрать
Он пытался дать взятку в размере 160 тысяч рублей
Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан
Глава Следственного комитета России жёстко раскритиковал бурятских следователей
Женщина-водитель терпеливо ждала хозяина дома
Произошла коммунальная авария
Адвокат собирался украсть два миллиона рублей у одной организации