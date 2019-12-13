Его поймали участковый и охотничьи инспекторы
Накануне в полицию обратилась жительница Нукутского района с сообщением о том, что на протяжении двух недель на связь с ней не выходит её сестра, проживающая в посёлке Тальяны.
Участковый уполномоченный полиции обнаружил в подполье дома тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В течение часа полицейские установили личность подозреваемого. Ориентировки с описанием внешности были распространены среди правоохранителей.
Как выяснилось, предполагаемый убийца не имел постоянного заработка и периодически уходил в тайгу для сбора серы. Участковый отправился вместе с охотничьими инспекторами в тайгу для проверки предположений о месте пребывания беглеца. В 30 километрах от места совершения преступления полицейский и охотники обнаружили зимовье, в котором и скрывался разыскиваемый.
По подозрению в совершении убийства 31-летний ранее судимый мужчина был доставлен в отдел полиции. В настоящее время мужчина по решению суда помещён под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области убийца спрятался в тайге
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина сама сообщила злоумышленнику смс-коды
Его поймали участковый и охотничьи инспекторы
За рулём обоих автомобилей были пенсионеры
Оказалось повреждено лакокрасочное покрытие «Львёнка»
Вор убежал при виде автомобиля росгвардейцев
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Они выкинули тело убитой в реку Ангара
Столкнулись «Газель» и «БМВ»
Во время разгрузки грузчик выбрасывал продукты в мусорный бак, чтобы позже забрать
Он пытался дать взятку в размере 160 тысяч рублей
Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан
Глава Следственного комитета России жёстко раскритиковал бурятских следователей
Женщина-водитель терпеливо ждала хозяина дома
Произошла коммунальная авария
Происшествия, 12.12.2019
Адвокат собирался украсть два миллиона рублей у одной организации