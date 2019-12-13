В Иркутской области убийца спрятался в тайге

Его поймали участковый и охотничьи инспекторы



Накануне в полицию обратилась жительница Нукутского района с сообщением о том, что на протяжении двух недель на связь с ней не выходит её сестра, проживающая в посёлке Тальяны.



Участковый уполномоченный полиции обнаружил в подполье дома тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



В течение часа полицейские установили личность подозреваемого. Ориентировки с описанием внешности были распространены среди правоохранителей.



Как выяснилось, предполагаемый убийца не имел постоянного заработка и периодически уходил в тайгу для сбора серы. Участковый отправился вместе с охотничьими инспекторами в тайгу для проверки предположений о месте пребывания беглеца. В 30 километрах от места совершения преступления полицейский и охотники обнаружили зимовье, в котором и скрывался разыскиваемый.



По подозрению в совершении убийства 31-летний ранее судимый мужчина был доставлен в отдел полиции. В настоящее время мужчина по решению суда помещён под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

