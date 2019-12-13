В центре Улан-Удэ машины сильно побило в ДТП

За рулём обоих автомобилей были пенсионеры
Сегодня около 7.40 часов утра в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева произошло ДТП. Возле республиканской типографии столкнулись «Хёндай Старекс» и «Тойота Королла Филдер». За рулём обеих машин были пенсионеры.
По предварительной информации, водитель «Хёндая» выехал на полосу встречного движения из-за гололёда. В результате и произошло столкновение.
Водители не пострадали. Между ними вспыхнула сильная перепалка. Однако после небольшой ругани мужчины успокоились и пришли к общему согласию.
Автомобилям нанесён значительный ущерб – сильно разбиты передние части.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ в столкновении «Газели» и «БМВ» пострадали три человека
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