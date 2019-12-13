Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
42-летний житель Иркутска обвиняется в даче взятки автоинспектору.
6 декабря в кабинете группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Боханский» мужчина дал 12 тысяч рублей сотруднику за несоставление протокола об административном происшествии.
Старший инспектор от получения денег отказался.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас производятся следственные действия, сообщает СУ СКР по Иркутской области.
Иркутянин пытался дать инспектору ДПС взятку в 12 тысяч
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