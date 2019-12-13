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Иркутянин пытался дать инспектору ДПС взятку в 12 тысяч

Иркутянин пытался дать инспектору ДПС взятку в 12 тысяч
Происшествия, 
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

42-летний житель Иркутска обвиняется в даче взятки автоинспектору.

6 декабря в кабинете группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Боханский» мужчина дал 12 тысяч рублей сотруднику за несоставление протокола об административном происшествии.

Старший инспектор от получения денег отказался.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас производятся следственные действия, сообщает СУ СКР по Иркутской области.
взятка ГИБДД
 
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