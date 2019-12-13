Иркутянин пытался дать инспектору ДПС взятку в 12 тысяч

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде



42-летний житель Иркутска обвиняется в даче взятки автоинспектору.



6 декабря в кабинете группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Боханский» мужчина дал 12 тысяч рублей сотруднику за несоставление протокола об административном происшествии.



Старший инспектор от получения денег отказался.



Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас производятся следственные действия, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

