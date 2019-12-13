Из Иркутской области контрабандой вывезли лес на 16 миллионов

Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан



В Братском районе возбуждено семь уголовных дел по факту контрабанды лесоматериалов объёмом более 2 тысяч кубометров и стоимостью 16 миллионов рублей.



Установлено, что с мая по октябрь 2019 года люди, действующие от имени юридического лица, экспортировали через Братский таможенный пост в Китай, Таджикистан и Узбекистан пиломатериалы из незаконно добытой древесины.



Уголовные дела возбуждены по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

