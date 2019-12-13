Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан
В Братском районе возбуждено семь уголовных дел по факту контрабанды лесоматериалов объёмом более 2 тысяч кубометров и стоимостью 16 миллионов рублей.
Установлено, что с мая по октябрь 2019 года люди, действующие от имени юридического лица, экспортировали через Братский таможенный пост в Китай, Таджикистан и Узбекистан пиломатериалы из незаконно добытой древесины.
Уголовные дела возбуждены по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Из Иркутской области контрабандой вывезли лес на 16 миллионов
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