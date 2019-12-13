Произошла коммунальная авария
Накануне, 12 декабря, с 16:35 до 17:20 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Нахимова 4 в Улан-Удэ было закрыто холодное водоснабжение.
Без воды остались 16 домов частного сектора частично улиц Нахимова, Ломоносова, Пестеля. Почти через час авария была устранена, сообщается в оперативной сводке по городу.
16 частных домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия, Фото:
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