16 частных домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 12 декабря, с 16:35 до 17:20 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Нахимова 4 в Улан-Удэ было закрыто холодное водоснабжение.



Без воды остались 16 домов частного сектора частично улиц Нахимова, Ломоносова, Пестеля. Почти через час авария была устранена, сообщается в оперативной сводке по городу.





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