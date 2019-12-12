Адвокат собирался украсть два миллиона рублей у одной организации
В Иркутской области отдел по расследованию особо важных дел следкома занимается расследованием уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» в отношении адвоката Адвокатской палаты Иркутской области.
По версии следствия, адвокат собирался обманом и злоупотреблением доверия украсть 2 миллиона рублей у одной из организаций Иркутска. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.
Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.
- В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске адвоката обвиняют в покушении на мошенничество
Происшествия, Фото:
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