В Иркутске адвоката обвиняют в покушении на мошенничество

Адвокат собирался украсть два миллиона рублей у одной организации



В Иркутской области отдел по расследованию особо важных дел следкома занимается расследованием уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» в отношении адвоката Адвокатской палаты Иркутской области.



По версии следствия, адвокат собирался обманом и злоупотреблением доверия украсть 2 миллиона рублей у одной из организаций Иркутска. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.



Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.



- В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

