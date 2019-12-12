В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП на мосту

В машине пьяного водителя ехал ребёнок
Сегодня в Улан-Удэ около 15.40 на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошло ДТП.
Водитель машины «Toyota Corolla Fielder» двигался по крайней левой полосе дороги со стороны города в направлении посёлка Солдатский. На мосту автомобиль занесло, и он оказался на полосе встречного движения. Там «Тойота» столкнулась с машиной «Nissan Qashqai».
Пострадавших в результате ДТП нет.
На место приехали сотрудники ГИБДД. Установлено, что водитель «Тойоты» был пьян. Очевидцы сообщили, что в его автомобиле находился ребёнок 7-8 лет.
Свидетели происшествия добавляют, что авария спровоцировала пробку - машины не убрали до сих пор. Затор образовался в направлении города со стороны микрорайона Солдатский.
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