В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП на мосту

Водитель машины «Toyota Corolla Fielder» двигался по крайней левой полосе дороги со стороны города в направлении посёлка Солдатский. На мосту автомобиль занесло, и он оказался на полосе встречного движения. Там «Тойота» столкнулась с машиной «Nissan Qashqai».







Свидетели происшествия добавляют, что авария спровоцировала пробку - машины не убрали до сих пор. Затор образовался в направлении города со стороны микрорайона Солдатский.





Сегодня в Улан-Удэ около 15.40 на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошло ДТП.Пострадавших в результате ДТП нет.На место приехали сотрудники ГИБДД. Установлено, что водитель «Тойоты» был пьян. Очевидцы сообщили, что в его автомобиле находился ребёнок 7-8 лет.