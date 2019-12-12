Авария произошла днём
Сегодня около 13.30 часов на перекрёстке улиц Смолина и Советская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Девушка за рулём «Хонды Степвагон» совершила столкновение с «Тойотой Виста».
В результате аварии пострадавших нет.
В центре Улан-Удэ столкнулись «Хонда» и «Тойота»
Происшествия, Фото:
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