В центре Улан-Удэ столкнулись «Хонда» и «Тойота»

Авария произошла днём



Сегодня около 13.30 часов на перекрёстке улиц Смолина и Советская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Девушка за рулём «Хонды Степвагон» совершила столкновение с «Тойотой Виста».



В результате аварии пострадавших нет.







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