 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Декабря

11 Декабря

Популярное

В Бурятии «чёрный» лесоруб не смог сбежать от лесников

В Бурятии «чёрный» лесоруб не смог сбежать от лесников
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Он спилил деревья на 290 тысяч рублей

В Заиграевском районе в ходе ночного патрулирования лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом, гружённым древесиной.

Было решено окружить ночного нарушителя. Однако мужчине удалось заметить лесников, он бросил бензопилу и попытался сбежать, но был задержан.

Выяснилось, что лесоруб успел заготовить около 5 кубометров древесины в особо охраняемой природной территории. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 290 тысяч рублей.


Нарушителем оказался житель села Унэгэтэй Заиграевского района. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», прицеп и бензопила были изъяты.

- В отношении него был составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии назвали самый опасный для автомобилистов день недели
В Бурятии назвали самый опасный для автомобилистов день недели
Происшествия, 12.12.2019
В Бурятии вычислили, в какие месяцы, дни недели и в какое время чаще всего происходят смертельные ДТП
За сутки читинки отдали мошенникам более 200 тысяч
За сутки читинки отдали мошенникам более 200 тысяч
Происшествия, 12.12.2019
Жертвами аферистов стали пожилые женщины
В Иркутской области у банды изъяли наркотиков на 60 миллионов
В Иркутской области у банды изъяли наркотиков на 60 миллионов
Происшествия, 12.12.2019
Деньги от продажи наркотиков вкладывались в частную пивоварню и сеть магазинов, для сокрытия дохода использовалась криптовалюта
Улан-удэнец избил 8-месячного сына ведром
Улан-удэнец избил 8-месячного сына ведром
Происшествия, 12.12.2019
В тот злополучный вечер родители малыша употребляли дома спиртное
В Иркутске шесть мошенников «развели» уроженца Индии на 1,2 миллиона
В Иркутске шесть мошенников «развели» уроженца Индии на 1,2 миллиона
Происшествия, 12.12.2019
Они заключили с уроженцем Индии фиктивный договор
Четырёх забайкальцев осудили за нападение на золотодобывающую артель
Четырёх забайкальцев осудили за нападение на золотодобывающую артель
Происшествия, 12.12.2019
Они напали на работников компании и украли золота на полмиллиона рублей
В утренний час пик произошло ДТП в центре Улан-Удэ
В утренний час пик произошло ДТП в центре Улан-Удэ
Происшествия, 12.12.2019
Девушки долго выясняли, кто из них виноват
В Бурятии ребёнка насмерть придавило телевизором
В Бурятии ребёнка насмерть придавило телевизором
Происшествия, 12.12.2019
Трагедия произошла, когда мама с двухлетним сыном танцевали в комнате
В Бурятии вынесли приговор за присвоение денег на выборы в Хурал
В Бурятии вынесли приговор за присвоение денег на выборы в Хурал
Происшествия, 12.12.2019
Перед судом предстал бывший председатель Джидинской территориальной избирательной комиссии
В Бурятии у подозрительного подростка нашли марихуану
В Бурятии у подозрительного подростка нашли марихуану
Происшествия, 12.12.2019
Он собрал коноплю для личного употребления
В Иркутской области ОПГ вырубила деревья на 2,5 миллиона
В Иркутской области ОПГ вырубила деревья на 2,5 миллиона
Происшествия, 12.12.2019
Лидер банды и четверо активных участников заключены под стражу
17-летний улан-удэнец обокрал открытую квартиру
17-летний улан-удэнец обокрал открытую квартиру
Происшествия, 12.12.2019
Он увидел приоткрытую дверь, когда пришёл в гости к другу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^