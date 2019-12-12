В Бурятии «чёрный» лесоруб не смог сбежать от лесников

Выяснилось, что лесоруб успел заготовить около 5 кубометров древесины в особо охраняемой природной территории. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 290 тысяч рублей.





В Заиграевском районе в ходе ночного патрулирования лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом, гружённым древесиной.Было решено окружить ночного нарушителя. Однако мужчине удалось заметить лесников, он бросил бензопилу и попытался сбежать, но был задержан.Нарушителем оказался житель села Унэгэтэй Заиграевского района. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», прицеп и бензопила были изъяты.- В отношении него был составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.