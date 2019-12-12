В Бурятии «чёрный» лесоруб не смог сбежать от лесников

Он спилил деревья на 290 тысяч рублей
В Заиграевском районе в ходе ночного патрулирования лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом, гружённым древесиной.
Было решено окружить ночного нарушителя. Однако мужчине удалось заметить лесников, он бросил бензопилу и попытался сбежать, но был задержан.
Выяснилось, что лесоруб успел заготовить около 5 кубометров древесины в особо охраняемой природной территории. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 290 тысяч рублей.
Нарушителем оказался житель села Унэгэтэй Заиграевского района. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», прицеп и бензопила были изъяты.
- В отношении него был составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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Он спилил деревья на 290 тысяч рублей
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