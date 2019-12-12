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За сутки читинки отдали мошенникам более 200 тысяч

За сутки читинки отдали мошенникам более 200 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертвами аферистов стали пожилые женщины

В Чите в полицию с заявлением о хищении денег обратилась 70-летняя пенсионерка. Ей позвонил неизвестный и представился финансистом банка.

Мужчина сообщил о том, что ей положена компенсация в сумме 580 тысяч рублей за приобретённые ранее некачественные лекарственные препараты. Для получения выплаты необходимо оплатить комиссию в размере 147 тысяч рублей. Женщина перечислила деньги на указанный счёт, после этого телефон афериста стал недоступен.

Ещё одной читинке позвонил «сотрудником службы безопасности банка» и сообщил, что кто-то пытается украсть деньги с банковского счета. Для блокировки несанкционированного списания он попросил продиктовать реквизиты и пароли, что и сделала женщина. В результате со счета 63-летней потерпевшей злоумышленники похитили 63 тысячи рублей.

Всего за сутки зарегистрировано четыре факта мошенничества, в результате забайкальцам причинён ущерб в сумме 229 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции принимают меры к установлению подозреваемых, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


мошенничество
 
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