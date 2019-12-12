В тот злополучный вечер родители малыша употребляли дома спиртное
10 декабря вечером в детскую республиканскую клиническую больницу бригада скорой помощи доставила 8-месячного ребёнка с многочисленными травмами головы. Мать младенца рассказал, что удары ребёнку ведром по голове нанёс пьяный отец. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
44-летний отец ребёнка задержан, он признал свою вину.
Семья живёт в комнате общежития по улице Пушкина Улан-Удэ. Взрослые злоупотребляли спиртными напитками. Летом органы опеки изъяли малыша из семьи и устроили в приют, но спустя непродолжительное время малыша вернули родителям.
10 декабря взрослые вновь употребляли дома спиртное. К вечеру во время застолья они поссорились. Мужчина схватил пластиковое ведро и стал наносить им удары по жене и ребёнку, которого она держала на руках. Не менее пяти ударов пришлись по груди и голове малыша. Мать с криками выскочила в коридор. Ей на помощь пришли соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие врачи сразу отвезли ребёнка в больницу.
Решается вопрос о заключении отца ребёнка под стражу.
Также по поручению следователя органы опеки и попечительства займутся вопросом о лишении родителей прав на ребенка и определении малыша после выздоровления в специализированное учреждение.
Улан-удэнец избил 8-месячного сына ведром
Происшествия, Фото:
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