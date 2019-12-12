В Бурятии у подозрительного подростка нашли марихуану

Он собрал коноплю для личного употребления



На окраине посёлка Турунтаево патрулирующие росгвардейцы заметили молодых людей, которые при виде их автомобиля попытались скрыться.



Подозрительных молодых людей задержали, в ходе проверки документов и досмотра у одного из них обнаружили в пакете вещество с характерным запахом дикорастущей конопли.



Задержанный, 17-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Он признался, что запрещённое вещество собрал для личного употребления в местности Аргалей.



По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество весом более 700 граммов является наркотическим веществом. Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

