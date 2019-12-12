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В Иркутской области ОПГ вырубила деревья на 2,5 миллиона

В Иркутской области ОПГ вырубила деревья на 2,5 миллиона
Происшествия, 
Лидер банды и четверо активных участников заключены под стражу

В Иркутской области следователи возбудили четыре уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 2,5 миллиона рублей.

Ещё летом полицейские пресекли деятельность организованной группы незаконных лесозаготовителей, которые совершали рубки недалеко от села Тихоновка Боханского района. Трое местных жителей в возрасте от 31 до 40 лет перевозили свыше 200 срубленных деревьев на трёх «КамАЗах». Ущерб составил свыше 360 тысяч рублей.

- Затем были установлены ещё десять жителей разных населённых пунктов Боханского района в возрасте от 20 до 36 лет, которые участвовали в вырубке и вероятно были причастны к рубкам, которые произошли в мае этого года. Тогда, по версии следствия, подозреваемые срубили не менее 25 деревьев, причинив ущерб свыше 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате был установлен предполагаемый организатор и выявлены ещё четыре участка с незаконными вырубками объёмом свыше 130 кубометров, на сумму более миллиона рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

Изъято несколько единиц тяжёлой автомобильной техники и бензопилы, предположительно являющиеся орудием совершения преступлений.

Лидер ОПГ и четверо активных участников заключены под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


ОПГ черные лесорубы
 
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