17-летний улан-удэнец обокрал открытую квартиру

Он увидел приоткрытую дверь, когда пришёл в гости к другу



Сотрудники уголовного розыска полиции Улан-Удэ задержали 17-летнего парня по подозрению в краже из квартиры на станции Дивизионная.



Молодой человек зашёл в многоквартирный жилой дом в гости к своему другу, но его не оказалось дома. Спускаясь, он заметил на одной из площадок подъезда незапертую входную дверь квартиры.



Юноша зашёл в жилище, украл портмоне с документами и аккумулятор. Хозяин в это время спал в комнате. Ущерб составил 9 тысяч рублей.



Подозреваемый не учится и не работает, ранее не судим. Похищенное он спрятал у своего друга.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





