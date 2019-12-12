Он увидел приоткрытую дверь, когда пришёл в гости к другу
Сотрудники уголовного розыска полиции Улан-Удэ задержали 17-летнего парня по подозрению в краже из квартиры на станции Дивизионная.
Молодой человек зашёл в многоквартирный жилой дом в гости к своему другу, но его не оказалось дома. Спускаясь, он заметил на одной из площадок подъезда незапертую входную дверь квартиры.
Юноша зашёл в жилище, украл портмоне с документами и аккумулятор. Хозяин в это время спал в комнате. Ущерб составил 9 тысяч рублей.
Подозреваемый не учится и не работает, ранее не судим. Похищенное он спрятал у своего друга.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
17-летний улан-удэнец обокрал открытую квартиру
Происшествия, Фото:
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