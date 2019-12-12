В центре Улан-Удэ произошло несколько ДТП из-за снега

Аварии произошли на площади и под Триумфальной аркой
Накануне, 11 декабря, около 16:00 на площади Советов в Улан-Удэ столкнулись автобус «Хёндай Каунти» и «Тойота Платз». По словам очевидца аварии, за рулём легковушки была девушки. Водители долго спорили, выясняя обстоятельства ДТП. Вину из никто не признавал.
В связи с аварией участок дороги в сторону центра Улан-Удэ был заблокирован.
Примерно в это же время под Триумфальной аркой в центре города столкнулись автомобиль «Сузуки», который выезжал с парковки, и автобус «Форд Транзит», который двигался по маршруту №3. В момент ДТП в маршрутке находились пассажиры.
В обеих авариях обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники ГИБДД Бурятии сообщали, что в связи с погодными условиями в республике возросло число ДТП
с механическими повреждения транспортных средств. Автоинспекторы просили водителей и пешеходов соблюдать ПДД.
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