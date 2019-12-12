 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Декабря

11 Декабря

Популярное

В центре Улан-Удэ произошло несколько ДТП из-за снега

В центре Улан-Удэ произошло несколько ДТП из-за снега
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварии произошли на площади и под Триумфальной аркой

Накануне, 11 декабря, около 16:00 на площади Советов в Улан-Удэ столкнулись автобус «Хёндай Каунти» и «Тойота Платз». По словам очевидца аварии, за рулём легковушки была девушки. Водители долго спорили, выясняя обстоятельства ДТП. Вину из никто не признавал.

В связи с аварией участок дороги в сторону центра Улан-Удэ был заблокирован.




Примерно в это же время под Триумфальной аркой в центре города столкнулись автомобиль «Сузуки», который выезжал с парковки, и автобус «Форд Транзит», который двигался по маршруту №3. В момент ДТП в маршрутке находились пассажиры.

В обеих авариях обошлось без пострадавших.




Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники ГИБДД Бурятии сообщали, что в связи с погодными условиями в республике возросло число ДТП с механическими повреждения транспортных средств. Автоинспекторы просили водителей и пешеходов соблюдать ПДД.

Непростая дорожная ситуация из-за снега наблюдалась вчера также на перевале Мандрик.



ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ребёнка насмерть придавило телевизором
В Бурятии ребёнка насмерть придавило телевизором
Происшествия, 12.12.2019
Трагедия произошла, когда мама с двухлетним сыном танцевали в комнате
В центре Улан-Удэ произошло несколько ДТП из-за снега
В центре Улан-Удэ произошло несколько ДТП из-за снега
Происшествия, 12.12.2019
Аварии произошли на площади и под Триумфальной аркой
Улан-удэнец попал в ДТП на угнанной машине
Улан-удэнец попал в ДТП на угнанной машине
Происшествия, 12.12.2019
Хозяйка машины нашла свой автомобиль со следами ДТП
В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд
В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд
Происшествия, 12.12.2019
Из-за больших колёс транспортное средство осталось на плаву
В Бурятии у «чёрного лесоруба» проснулась совесть
В Бурятии у «чёрного лесоруба» проснулась совесть
Происшествия, 12.12.2019
Мужчина сам пришёл в полицию и рассказал о нелегальной рубке
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 12.12.2019
Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки
В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту
В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту
Происшествия, 12.12.2019
Бдительный таксист помог задержать воровку
В Иркутской области осудили подростков, жестоко убивших старшеклассницу
В Иркутской области осудили подростков, жестоко убивших старшеклассницу
Происшествия, 12.12.2019
Они спланировали убийство, чтобы не возвращать девушке денежный долг
В Бурятии полиция поймала любителя унтов
В Бурятии полиция поймала любителя унтов
Происшествия, 12.12.2019
Вор украл унты у пассажирки автобуса
Несколько ДНТ в Улан-Удэ оставались без света
Несколько ДНТ в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 12.12.2019
Аварийное отключение произошло днём
В Улан-Удэ рецидивист убил пенсионерку в день выхода из колонии
В Улан-Удэ рецидивист убил пенсионерку в день выхода из колонии
Происшествия, 11.12.2019
Пожилая женщина пыталась прогнать пьяного незнакомца из своего дома
Ревнивая улан-удэнка убила парня
Ревнивая улан-удэнка убила парня
Происшествия, 11.12.2019
Ближайшие годы девушка проведёт в колонии
В Улан-Удэ оштрафовали сборщика конопли
В Улан-Удэ оштрафовали сборщика конопли
Происшествия, 11.12.2019
Мужчина раскаялся в содеянном

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Конференции
^