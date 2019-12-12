Мужчина сам пришёл в полицию и рассказал о нелегальной рубке
26-летний житель села Итанца Прибайкальского района Бурятии написал заявление о явке с повинной. Мужчина признался полицейским, что в середине ноября в 15 километрах от родного села незаконно вырубил деревья. Также «чёрный лесоруб» показал место рубки.
Сельчанин вырубил 5,6 кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 207 тысяч рублей.
Древесина с места происшествия изъята.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии
В Бурятии у «чёрного лесоруба» проснулась совесть
Происшествия, Фото:
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