В Бурятии у «чёрного лесоруба» проснулась совесть

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина сам пришёл в полицию и рассказал о нелегальной рубке



26-летний житель села Итанца Прибайкальского района Бурятии написал заявление о явке с повинной. Мужчина признался полицейским, что в середине ноября в 15 километрах от родного села незаконно вырубил деревья. Также «чёрный лесоруб» показал место рубки.



Сельчанин вырубил 5,6 кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 207 тысяч рублей.



Древесина с места происшествия изъята.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии

