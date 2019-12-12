 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Декабря

11 Декабря

Популярное

В Бурятии у «чёрного лесоруба» проснулась совесть

В Бурятии у «чёрного лесоруба» проснулась совесть
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина сам пришёл в полицию и рассказал о нелегальной рубке

26-летний житель села Итанца Прибайкальского района Бурятии написал заявление о явке с повинной. Мужчина признался полицейским, что в середине ноября в 15 километрах от родного села незаконно вырубил деревья. Также «чёрный лесоруб» показал место рубки.

Сельчанин вырубил 5,6 кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 207 тысяч рублей.

Древесина с места происшествия изъята.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд
В Иркутской области водитель квадроцикла едва не ушёл под лёд
Происшествия, 12.12.2019
Из-за больших колёс транспортное средство осталось на плаву
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 12.12.2019
Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки
В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту
В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту
Происшествия, 12.12.2019
Бдительный таксист помог задержать воровку
В Иркутской области осудили подростков, жестоко убивших старшеклассницу
В Иркутской области осудили подростков, жестоко убивших старшеклассницу
Происшествия, 12.12.2019
Они спланировали убийство, чтобы не возвращать девушке денежный долг
В Бурятии полиция поймала любителя унтов
В Бурятии полиция поймала любителя унтов
Происшествия, 12.12.2019
Вор украл унты у пассажирки автобуса
Несколько ДНТ в Улан-Удэ оставались без света
Несколько ДНТ в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 12.12.2019
Аварийное отключение произошло днём
В Улан-Удэ рецидивист убил пенсионерку в день выхода из колонии
В Улан-Удэ рецидивист убил пенсионерку в день выхода из колонии
Происшествия, 11.12.2019
Пожилая женщина пыталась прогнать пьяного незнакомца из своего дома
Ревнивая улан-удэнка убила парня
Ревнивая улан-удэнка убила парня
Происшествия, 11.12.2019
Ближайшие годы девушка проведёт в колонии
В Улан-Удэ оштрафовали сборщика конопли
В Улан-Удэ оштрафовали сборщика конопли
Происшествия, 11.12.2019
Мужчина раскаялся в содеянном
Пропавшая в Улан-Удэ 14-летняя девочка ночевала в подъезде
Пропавшая в Улан-Удэ 14-летняя девочка ночевала в подъезде
Происшествия, 11.12.2019
Стали известны подробности истории с пропавшей в Улан-Удэ школьницей
В Чите работник СТО украл автозапчасти
В Чите работник СТО украл автозапчасти
Происшествия, 11.12.2019
Также работник взял с клиента 87 тысяч
В Бурятии новосибирец попал в беду из-за навигатора
В Бурятии новосибирец попал в беду из-за навигатора
Происшествия, 11.12.2019
Навигатор завёл очередного путешественника на грунтовую дорогу, где машины постоянно ломаются

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^