В Бурятии сгорел жилой дом

В результате пожара уничтожена крыша дома на площади 56 кв. м, повреждены стены дома изнутри, уничтожен сарай на площади 20 кв. м, повреждено колесо автомобиля, стоявшего в непосредственной близости от пожара.







Всего накануне в Бурятии произошло 4 пожара, 3 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





11 декабря в селе Троицкое Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарной охраны горели кровля дома и сарай.Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электропроводки. Хозяин дома разместился у родственников.Всего к ликвидации пожара было привлечено 6 работников государственной противопожарной службы Бурятии и 3 единицы спецтехники.