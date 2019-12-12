В Бурятии сгорел жилой дом

Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки
11 декабря в селе Троицкое Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарной охраны горели кровля дома и сарай.
В результате пожара уничтожена крыша дома на площади 56 кв. м, повреждены стены дома изнутри, уничтожен сарай на площади 20 кв. м, повреждено колесо автомобиля, стоявшего в непосредственной близости от пожара.
Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электропроводки. Хозяин дома разместился у родственников.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 6 работников государственной противопожарной службы Бурятии и 3 единицы спецтехники.
Всего накануне в Бурятии произошло 4 пожара, 3 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки
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