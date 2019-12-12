Бдительный таксист помог задержать воровку
В Улан-Удэ в полицию обратился водитель такси и сообщил, что пассажирка пыталась продать ему дорогостоящий сотовый телефон. Мужчина заподозрил, что телефон является краденым и позвонил в полицию.
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую, которая уже практически заложила телефон в ломбард.
Задержанная, 22-летняя жительница Тарбагатайского района, была доставлена в отдел полиции. Как выяснилось, девушка украла сотовый телефон из гостиницы в Октябрьском районе. По дороге в ломбард она успела провести несколько транзакций с карты, привязанной к телефону, переведя себе на счёт около двух тысяч рублей.
- Украденный телефон, стоимостью более 50 тысяч рублей был возвращён потерпевшему. Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту
Происшествия, Фото:
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