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В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту

В Улан-Удэ девушка пыталась продать краденый телефон таксисту
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Бдительный таксист помог задержать воровку

В Улан-Удэ в полицию обратился водитель такси и сообщил, что пассажирка пыталась продать ему дорогостоящий сотовый телефон. Мужчина заподозрил, что телефон является краденым и позвонил в полицию.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую, которая уже практически заложила телефон в ломбард.

Задержанная, 22-летняя жительница Тарбагатайского района, была доставлена в отдел полиции. Как выяснилось, девушка украла сотовый телефон из гостиницы в Октябрьском районе. По дороге в ломбард она успела провести несколько транзакций с карты, привязанной к телефону, переведя себе на счёт около двух тысяч рублей.

- Украденный телефон, стоимостью более 50 тысяч рублей был возвращён потерпевшему. Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


кража Росгвардия
 
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