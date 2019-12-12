Они спланировали убийство, чтобы не возвращать девушке денежный долг
В Нижнеудинске суд огласил приговор двум подросткам, признав их виновными убийстве из корыстных побуждений.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря 2018 года сотрудники полиции нашли тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти в кустах на острове реки Уда. По подозрению в совершении преступления задержаны двое подростков 15-ти и 17-ти лет.
Ранее девушка одолжила одному из них крупную сумму денег и рассчитывала вернуть её обратно. 6 декабря подростки под предлогом возврата денег пригласили девушку домой к одному из них. Там они нанесли ей множество колото-резаных ранений, после чего избавились от тела на острове.
Полицейские установили круг знакомых без вести пропавшей старшеклассницы, изучили алиби каждого из них, а также отсмотрели значительный массив видеозаписей с камер видеонаблюдения.
В кратчайшие сроки молодые люди были задержаны.
- В ходе расследования уголовного дела следователи провели более 10 различных судебных экспертиз, в том числе экспертизу ДНК. Допрошено свыше 50 человек. В свою очередь, предполагаемые преступники пытались ввести в заблуждение оперативников, выстраивая различные версии о том, где, когда и с кем находились в момент убийства, однако все их доводы были опровергнуты свидетельскими показаниями и выводами экспертов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд назначил 17-летнему подсудимому наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы, а второму участнику – 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
В Иркутской области осудили подростков, жестоко убивших старшеклассницу
Происшествия, Фото:
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