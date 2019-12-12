Несколько ДНТ в Улан-Удэ оставались без света

Аварийное отключение произошло днём



Вчера, 11 декабря, в 14:30 из-за неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Энергетик».



Свет отключили потребителям частного сектора микрорайона Радужный; ДНТ Перспектива, Листвянка, Ключи.



В 17:30 всех потребителей подключили по резерву. Время отключения составило три часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



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