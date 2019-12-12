Около двухсот домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 11 декабря, в 16:30 из-за выхода холодной воды из-под земли в районе улицы Кирпичная 3 в Улан-Удэ произошло аварийное отключение холодной воды.



Без воды остались филиал городской поликлиники №6 по улице Кирпичная 8, детский сад № 51 «Красная шапочка» корпус 3 по улице Моховая 1а, школа № 38 по улице Шаляпина14а; три среднеэтажных, 44 малоэтажных и 125 частных жилых домов на улицах Кирпичная, Моховая, Тропинина, Шаляпина, Читинская, Амбулаторная.



В19:00 отсекли аварийный участок и перевели подачу водоснабжения на резервную линию. Время отключения составило 2,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.







