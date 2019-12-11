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Иркутянин заплатил 2,3 млн за мошенничество с автостраховкой

Иркутянин заплатил 2,3 млн за мошенничество с автостраховкой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Судебные приставы взыскали с жителя Иркутска материальный ущерб и уголовный штраф в размере 2,3 млн рублей за мошеннические действия

Мужчина признан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и уголовный штраф в размере 900 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания.

Мужчина изменял номера двигателей автотранспортных средств, затем оформлял КАСКО и инсценировал угоны для получения страховых выплат. В результате страховой компании причинен ущерб на сумму 1,4 млн рублей.

1,4 млн рублей перечислены на расчетный счёт страховой компании в счет возмещения ущерба, сумма уголовного штрафа в размере 900 тыс. рублей - в бюджет Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
мошенничество
 
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