В Чите работник СТО украл автозапчасти

Также работник взял с клиента 87 тысяч



В полицию Читы обратился 30-летний житель посёлка Могойтуй с сообщением о краже запчастей с машины «SsangYong» и хищении около 90 тысяч рублей.



Мужчина в мае поставил свою машину на ремонт в СТО. Ему позвонил работник автосервиса и сообщил, что для покупки необходимых запчастей ему необходимо 87 тысяч рублей. Доверчивый забайкалец перевёл требуемую сумму денег.



Вскоре владелец авто приехал на СТО и выяснил, что мужчина, который чинил машину и просил денег для покупки запчастей, неисправности не устранил и уволился. Потерпевший обнаружил, что в автомобиле отсутствуют ранее установленные форсунки.



30-летнего подозреваемого задержали в Борзинском районе. Чужие деньги он потратил на собственные нужды, форсунки изъяты.



Возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража», по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

