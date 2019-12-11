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В Чите работник СТО украл автозапчасти

В Чите работник СТО украл автозапчасти
Происшествия, 
Также работник взял с клиента 87 тысяч

В полицию Читы обратился 30-летний житель посёлка Могойтуй с сообщением о краже запчастей с машины «SsangYong» и хищении около 90 тысяч рублей.

Мужчина в мае поставил свою машину на ремонт в СТО. Ему позвонил работник автосервиса и сообщил, что для покупки необходимых запчастей ему необходимо 87 тысяч рублей. Доверчивый забайкалец перевёл требуемую сумму денег.

Вскоре владелец авто приехал на СТО и выяснил, что мужчина, который чинил машину и просил денег для покупки запчастей, неисправности не устранил и уволился. Потерпевший обнаружил, что в автомобиле отсутствуют ранее установленные форсунки.

30-летнего подозреваемого задержали в Борзинском районе. Чужие деньги он потратил на собственные нужды, форсунки изъяты.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража», по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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