В Улан-Удэ воруют изоляцию с теплотрасс

В Улан-Удэ участились попытки краж технологических элементов, деталей трубопроводов, тепловой изоляции на объектах «ТГК-14»
Только за ноябрь зафиксировано пять таких случаев. На участке тепломагистрали от котельной Юго-Западная неизвестные сняли 547 метров тепловой изоляции. В районе повысительно-насосной станции на участке тепломагистрали также похищены 15 метров тепловой изоляции. И такие случаи не единичны. Компания намерена обратиться по фактам происшествия в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба «ТГК-14».
В рамках программы по замене и восстановлению тепловой изоляции на трубопроводах теплоэнергетики ежегодно увеличивают объёмы работы на объектах. Так, в 2018 году компания «ТГК-14» восстановила в Улан-Удэ более 8,4 км изоляции, в 2019 году – более 10,2 км. Более того, в 2019 году, дополнительно, в рамках федеральных программ было ещё переложено теплосетей с восстановлением изоляции порядка 7 км.
На 2020 год в «ТГК-14» планирует восстановить и заменить более 26 км тепловой изоляции. Однако результаты этой работы сводятся на нет из-за халатного, а порой и преступного отношения отдельных граждан.
- Нарушение целостности изоляции магистральных трубопроводов не только противозаконно, но крайне опасно, особенно в период отопительного сезона, когда в трубах под большим давлением циркулирует теплоноситель, - подчеркнул директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андрей Соболев. - Не рекомендуется приближаться к объектам коммунальной инфраструктуры, поскольку это может обернуться несчастным случаем. Кроме того, порча изоляции трубопроводов напрямую отражается на качестве теплоснажения потребителей, поскольку ведет к потерям тепловой энергии.
ПАО «ТГК-14» обращается к улан-удэнцам с просьбой обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях и кражах сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52
В Улан-Удэ воруют изоляцию с теплотрасс
Происшествия, Фото:
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