В салоне были жена водителя и двое его детей
Экипаж инспекторов дорожной службы патрулировал улицы Ангарска, когда на дороге появился автомобиль «Хонда Одиссей». Траектория его движения создавала опасность для других водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции потребовали с помощью сигнально-говорящего устройства остановки автомобиля. Однако нарушитель не отреагировал, продолжил движение, увеличив скорость. Госавтоинспекторы начали преследовать автомобиль.
В ходе погони стражам порядка удалось задержать нарушителя. Установлено, что 31-летний мужчина управлял автомобилем, принадлежащем родственнику. Помимо водителя, в салоне автомобиля находились его жена и двое детей в возрасте 6 месяцев и 2,5 лет. Оба ребёнка находились в машине без детских удерживающих устройств.
Сотрудники полиции заподозрили в поведении водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина вёл себя агрессивно, пытался убежать, но был остановлен полицейскими и доставлен в отдел полиции №1. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении водителя были составлены административные материалы по статьям «Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспорта», «Нарушение требований к перевозке детей», «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Санкция последней статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.
За пьяным ангарчанином, ехавшим с двумя детьми, устроили погоню
Происшествия, Фото:
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