За пьяным ангарчанином, ехавшим с двумя детьми, устроили погоню

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В салоне были жена водителя и двое его детей



Экипаж инспекторов дорожной службы патрулировал улицы Ангарска, когда на дороге появился автомобиль «Хонда Одиссей». Траектория его движения создавала опасность для других водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники полиции потребовали с помощью сигнально-говорящего устройства остановки автомобиля. Однако нарушитель не отреагировал, продолжил движение, увеличив скорость. Госавтоинспекторы начали преследовать автомобиль.



В ходе погони стражам порядка удалось задержать нарушителя. Установлено, что 31-летний мужчина управлял автомобилем, принадлежащем родственнику. Помимо водителя, в салоне автомобиля находились его жена и двое детей в возрасте 6 месяцев и 2,5 лет. Оба ребёнка находились в машине без детских удерживающих устройств.



Сотрудники полиции заподозрили в поведении водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина вёл себя агрессивно, пытался убежать, но был остановлен полицейскими и доставлен в отдел полиции №1. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.



В отношении водителя были составлены административные материалы по статьям «Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспорта», «Нарушение требований к перевозке детей», «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



Санкция последней статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.





