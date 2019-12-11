В Бурятии участковый поймал «чёрного» лесоруба

Мужчина спилил сосны на 36 тысяч рублей
В Кижингинском районе Бурятии участковый в ходе профилактического рейда в Сулхаринском лесничестве задержал 35-летнего местного жителя, незаконно рубившего деревья.
Мужчина, не имея разрешительных документов, спилил сосны объёмом 4 кубометра. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 36 тысяч рублей.
Подозреваемый не работает, ранее не судим. С места происшествия изъяты бензопила, древесина и автомобиль ВАЗ.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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