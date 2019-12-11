В Улан-Удэ вор украл со стройки 80 метров кабеля





Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали по подозрению в краже 24-летнего уроженца Кабанского района.Молодой человек проник на территорию строящегося объекта в Советском районе и украл 80 метров силового кабеля. Ущерб составил более 72 тысяч рублей.Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения. Похищенное изъято.Молодой человек ранее не судим, не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.