В Иркутской области накрыли более десятка финансовых пирамид

От таких фирм пострадали более 7 тысяч человек



За последние несколько лет в Иркутской области выявлена деятельность более десятка различных финансовых пирамид, действовавших под видом микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.



В общей сложности от криминальных действий таких фирм потерпевшими оказались свыше 7 тысяч человек. Жертвами аферистов становятся не только предприниматели, но и пенсионеры.



В октябре прошлого года суд признал руководителя одного из таких предприятий виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Ещё по двум сомнительным фирмам проводятся необходимые следственные мероприятия.



Также в производстве находится уголовное дело, возбуждённое по статье «Мошенничество». В этом году полицейские пресекли деятельность организации, жертвами которой стали более 40 человек из 14 регионов страны, инвестировавшие в мнимый проект свыше 30 миллионов рублей.



Подозреваемую в организации криминального бизнеса заключили под стражу.





