Двое забайкальцев сожгли угнанную машину

Также парни украли мотоциклы и продали их на запчасти



В полицию в Шилкинском районе Забайкальского края поступило сообщение от 67-летнего местного жителя об угоне со двора его дома машины «ИЖ 21261-030». Неизвестные завели авто, замкнув провода зажигания.



Позже автомобиль нашли сожженным в Нерчинском районе. Как выяснилось, угнали авто 21-летний ранее судимый молодой человек и его приятель. Также установлена их причастность к кражам двух мотоциклов «Урал» в селе Казаново. Мототранспорт подозреваемые продали на запчасти.



Возбуждено три уголовных дела по статьям 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством» и 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

