Также парни украли мотоциклы и продали их на запчасти
В полицию в Шилкинском районе Забайкальского края поступило сообщение от 67-летнего местного жителя об угоне со двора его дома машины «ИЖ 21261-030». Неизвестные завели авто, замкнув провода зажигания.
Позже автомобиль нашли сожженным в Нерчинском районе. Как выяснилось, угнали авто 21-летний ранее судимый молодой человек и его приятель. Также установлена их причастность к кражам двух мотоциклов «Урал» в селе Казаново. Мототранспорт подозреваемые продали на запчасти.
Возбуждено три уголовных дела по статьям 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством» и 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев сожгли угнанную машину
Происшествия, Фото:
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