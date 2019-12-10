 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Декабря

09 Декабря

Популярное

Двое забайкальцев сожгли угнанную машину

Двое забайкальцев сожгли угнанную машину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также парни украли мотоциклы и продали их на запчасти

В полицию в Шилкинском районе Забайкальского края поступило сообщение от 67-летнего местного жителя об угоне со двора его дома машины «ИЖ 21261-030». Неизвестные завели авто, замкнув провода зажигания.

Позже автомобиль нашли сожженным в Нерчинском районе. Как выяснилось, угнали авто 21-летний ранее судимый молодой человек и его приятель. Также установлена их причастность к кражам двух мотоциклов «Урал» в селе Казаново. Мототранспорт подозреваемые продали на запчасти.

Возбуждено три уголовных дела по статьям 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством» и 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
угон Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии мошенники рассылают постановления о назначении штрафа
В Бурятии мошенники рассылают постановления о назначении штрафа
Происшествия, 10.12.2019
Мошенники также отправляют извещения о получении платных бандеролей
В Бурятии налётчики связали охранника и вынесли сейф с деньгами
В Бурятии налётчики связали охранника и вынесли сейф с деньгами
Происшествия, 10.12.2019
Сейф разбойники так и не смогли вскрыть, поэтому решили спрятать его в поле
Улан-удэнец расплачивался украденной картой в магазинах
Улан-удэнец расплачивался украденной картой в магазинах
Происшествия, 10.12.2019
Молодой человек будет привлечён к уголовной ответственности
Забайкалка украла с карты мужчины 50 тысяч
Забайкалка украла с карты мужчины 50 тысяч
Происшествия, 10.12.2019
Ранее они вместе распивали спиртное  
В Иркутской области устроили погоню за пьяным лихачом
В Иркутской области устроили погоню за пьяным лихачом
Происшествия, 10.12.2019
Водитель от медицинского освидетельствования отказался
В Забайкалье хозяйка дома застала домушников врасплох
В Забайкалье хозяйка дома застала домушников врасплох
Происшествия, 10.12.2019
Мужчины успели вынести из дома мягкую мебель и обогреватели
В Бурятии задержали дорожных налётчиков
В Бурятии задержали дорожных налётчиков
Происшествия, 10.12.2019
Преступники отобрали у водителя автомобиль, деньги и документы
В Бурятии врачи спасли ногу парня от ампутации
В Бурятии врачи спасли ногу парня от ампутации
Происшествия, 10.12.2019
Молодой человек едва не лишился ноги, пойдя ночью в соседнее село
В Бурятии работница вокзала обокрала напарницу
В Бурятии работница вокзала обокрала напарницу
Происшествия, 10.12.2019
Женщина украла у коллеги сотовый телефон
В Бурятии опрокинулась пожарная машина
В Бурятии опрокинулась пожарная машина
Происшествия, 10.12.2019
Пожарная машина, которая участвовала в тушении крупного пожара, упала в кювет
В Иркутской области трое братьев убили мужчину на рыбалке
В Иркутской области трое братьев убили мужчину на рыбалке
Происшествия, 09.12.2019
Братья убили жертву ради рыболовных сетей, палатки, рюкзака и смартфона
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Сузуки»
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Сузуки»
Происшествия, 09.12.2019
Авария случилась сегодня утром

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^