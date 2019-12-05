Пожар произошёл из-за замыкания электрокотла
4 декабря в Кяхте произошёл пожар. На территории гаражного кооператива загорелись два гаража. На момент прибытия пожарной охраны шёл дым из-под общей крыши гаражей.
В результате пожара повреждены изнутри два гаража на общей площади 33 кв.м., повреждены два автомобиля, а также погибли 10 кур, которые содержались во втором гараже. Основные конструкции строений пожарным удалось спасти.
Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрокотла. Распространению огня послужили хранящиеся в гараже легковоспламеняемые жидкости, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре в гараже погибли 10 кур
Происшествия, Фото:
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