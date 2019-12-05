 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Декабря

04 Декабря

Популярное

В Бурятии на пожаре в гараже погибли 10 кур

В Бурятии на пожаре в гараже погибли 10 кур
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл из-за замыкания электрокотла

4 декабря в Кяхте произошёл пожар. На территории гаражного кооператива загорелись два гаража. На момент прибытия пожарной охраны шёл дым из-под общей крыши гаражей.

В результате пожара повреждены изнутри два гаража на общей площади 33 кв.м., повреждены два автомобиля, а также погибли 10 кур, которые содержались во втором гараже. Основные конструкции строений пожарным удалось спасти.

Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрокотла. Распространению огня послужили хранящиеся в гараже легковоспламеняемые жидкости, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар птицы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на пожаре погибли восемь коров
В Бурятии на пожаре погибли восемь коров
Происшествия, 05.12.2019
Из-за выпавшего уголька также сгорела стайка, пристрой и сеновал
Житель Бурятии украл телефон у беседующей с друзьями девушки
Житель Бурятии украл телефон у беседующей с друзьями девушки
Происшествия, 05.12.2019
Подозреваемого задержали по горячим следам
В Бурятии на пожаре в гараже погибли 10 кур
В Бурятии на пожаре в гараже погибли 10 кур
Происшествия, 05.12.2019
Пожар произошёл из-за замыкания электрокотла
В Иркутской области на пожаре в своём доме погибла женщина
В Иркутской области на пожаре в своём доме погибла женщина
Происшествия, 05.12.2019
Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём
В Бурятии лесоруб спилил деревья, не предназначенные для рубки
В Бурятии лесоруб спилил деревья, не предназначенные для рубки
Происшествия, 05.12.2019
Так он хотел увеличить размер своей зарплаты
В Бурятии ревнивец получил ножевое ранение
В Бурятии ревнивец получил ножевое ранение
Происшествия, 05.12.2019
Нападавший спрятался от росгвардейцев в ванной комнате
За утро в Улан-Удэ произошло три ДТП с пенсионерами
За утро в Улан-Удэ произошло три ДТП с пенсионерами
Происшествия, 05.12.2019
Аварии случились на двух участках дорог
В Бурятии умер опрокинувший на себя самовар с кипятком ребёнок
В Бурятии умер опрокинувший на себя самовар с кипятком ребёнок
Происшествия, 05.12.2019
Годовалый малыш скончался на следующий день в реанимации
В Улан-Удэ маршрутка врезалась в «Тойоту»
В Улан-Удэ маршрутка врезалась в «Тойоту»
Происшествия, 05.12.2019
Авария произошла в 40-х кварталах
Иркутянин ограбил ребёнка
Иркутянин ограбил ребёнка
Происшествия, 05.12.2019
Преступление произошло днём
В Забайкалье осуждённые устроили массовую голодовку в колонии
В Забайкалье осуждённые устроили массовую голодовку в колонии
Происшествия, 05.12.2019
Таким образом осуждённые пытались добиться послабления режима
В Улан-Удэ маршрутчики после аварии спорили три часа
В Улан-Удэ маршрутчики после аварии спорили три часа
Происшествия, 05.12.2019
Водители двух маршруток устроили затор на Элеваторе
Безработный забайкалец пилил в Бурятии лиственницы
Безработный забайкалец пилил в Бурятии лиственницы
Происшествия, 05.12.2019
С места происшествия изъяли бензопилу и древесину

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^