В Бурятии на пожаре в гараже погибли 10 кур

Пожар произошёл из-за замыкания электрокотла



4 декабря в Кяхте произошёл пожар. На территории гаражного кооператива загорелись два гаража. На момент прибытия пожарной охраны шёл дым из-под общей крыши гаражей.



В результате пожара повреждены изнутри два гаража на общей площади 33 кв.м., повреждены два автомобиля, а также погибли 10 кур, которые содержались во втором гараже. Основные конструкции строений пожарным удалось спасти.



Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрокотла. Распространению огня послужили хранящиеся в гараже легковоспламеняемые жидкости, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

