В Бурятии на пожаре погибли восемь коров

Из-за выпавшего уголька также сгорела стайка, пристрой и сеновал



В Бурятии 4 декабря произошло 10 пожаров, 7 из них в районах.



В селе Холтосон Закаменского района загорелись надворные постройки, расположенные под одной крышей.



В результате пожара уничтожены дощатая стайка, пристрой и сеновал на общей площади 224 кв. м. При пожаре погибли 8 голов крупного рогатого скота и 180 центнеров сена.



Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно - через открывшуюся дверцу топящейся печи на соломенную подстилку выпал уголёк, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

