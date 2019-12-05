Из-за выпавшего уголька также сгорела стайка, пристрой и сеновал
В Бурятии 4 декабря произошло 10 пожаров, 7 из них в районах.
В селе Холтосон Закаменского района загорелись надворные постройки, расположенные под одной крышей.
В результате пожара уничтожены дощатая стайка, пристрой и сеновал на общей площади 224 кв. м. При пожаре погибли 8 голов крупного рогатого скота и 180 центнеров сена.
Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно - через открывшуюся дверцу топящейся печи на соломенную подстилку выпал уголёк, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре погибли восемь коров
Происшествия, Фото:
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