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В Иркутской области на пожаре в своём доме погибла женщина

В Иркутской области на пожаре в своём доме погибла женщина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём

В деревне Зорино-Быково Иркутского района на пожаре в своём доме погибла 41-летняя женщина.

4 декабря в 18:19 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Заречная. К месту пожара были направлены три пожарных расчёта. На момент прибытия огнеборцев горел брусовой дом площадью 120 кв. м., частично обрушилась кровля.

По словам соседей, в доме могла находиться хозяйка – в тот день её видели в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе тушения пожара, под обрушившимися конструкциями кровли, пожарные обнаружили погибшую женщину.

Пожар был ликвидирован в 10 часов вечера.

Работавшие на месте пожара дознаватели обследовали место пожара, опросили очевидцев и установили, что вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. 41-летняя хозяйка квартиры незадолго до пожара была проинструктирована о мерах пожарной безопасности, однако она продолжала курить в доме. Кроме того, по просьбе родственников женщины, участковый уполномоченный полиции проводил с ней профилактическую беседу о недопустимости злоупотребления алкогольными напитками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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