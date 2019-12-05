За утро в Улан-Удэ произошло три ДТП с пенсионерами

Аварии случились на двух участках дорог
Сегодня около 11:30 на улице Дорожная в левобережной части Улан-Удэ произошло ДТП. Пенсионер на «Тойоте Виш» совершил столкновение с автомобилем «Субару Легаси». Иномарки получили незначительные механические повреждения.
Несколькими часами ранее произошло ещё одно ДТП с участием водителей-пенсионеров. Авария произошла на улице Борсоева, не доезжая республиканской типографии.
- Пенсионер под управлением «Нивы» резко перестроился перед автомобилем «Тойота Спринтер», которым также управлял пенсионер, - пояснил «Байкал-Daily» очевидец.
В этом ДТП также никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на Элеваторе маршрутчики несколько часов спорили о том, кто же из них виноват в столкновении
. Для разбирательства они вызвали сотрудников ГИБДД.
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