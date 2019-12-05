За утро в Улан-Удэ произошло три ДТП с пенсионерами

Сегодня около 11:30 на улице Дорожная в левобережной части Улан-Удэ произошло ДТП. Пенсионер на «Тойоте Виш» совершил столкновение с автомобилем «Субару Легаси». Иномарки получили незначительные механические повреждения.





В этом ДТП также никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.









