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За утро в Улан-Удэ произошло три ДТП с пенсионерами

За утро в Улан-Удэ произошло три ДТП с пенсионерами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварии случились на двух участках дорог

Сегодня около 11:30 на улице Дорожная в левобережной части Улан-Удэ произошло ДТП. Пенсионер на «Тойоте Виш» совершил столкновение с автомобилем «Субару Легаси». Иномарки получили незначительные механические повреждения.


Несколькими часами ранее произошло ещё одно ДТП с участием водителей-пенсионеров. Авария произошла на улице Борсоева, не доезжая республиканской типографии.

- Пенсионер под управлением «Нивы» резко перестроился перед автомобилем «Тойота Спринтер», которым также управлял пенсионер, - пояснил «Байкал-Daily» очевидец.

В этом ДТП также никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на Элеваторе маршрутчики несколько часов спорили о том, кто же из них виноват в столкновении. Для разбирательства они вызвали сотрудников ГИБДД.
ДТП
 
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