Авария произошла в 40-х кварталах
Сегодня около 14:30 на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, маршрутный автобус №56 совершил столкновение с автомобилем «Тойота Авенсис».
В аварии никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня маршрутчики устроили трёхчасовой спор, выясняя, кто же из них виноват в ДТП. В результате мелкой аварии образовался затор на Элеваторе.
В Улан-Удэ маршрутка врезалась в «Тойоту»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Годовалый малыш скончался на следующий день в реанимации
Авария произошла в 40-х кварталах
Преступление произошло днём
Таким образом осуждённые пытались добиться послабления режима
Водители двух маршруток устроили затор на Элеваторе
С места происшествия изъяли бензопилу и древесину
Поджигателя нашли благодаря свидетелям и видеонаблюдению
Полицейские раскрыли кражу датчиков теплосчётчика
Должник натравил на судебного пристава собаку и спрятался в доме
Дальнобойщиками оказались граждане Монголии
По данным СМИ, убийца Зелимхана Хангошвили несколько лет жил в Бурятии
Парень взломал замок автомата
Вора, укравшего постельное бельё, поймали спустя два месяца
Транспортные полицейские озвучили итоги операции «Курьер»
Авария произошла напротив бывшего «Прогресса»