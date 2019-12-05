Преступление произошло днём
Накануне вечером в Иркутске в полицию обратились родители ребёнка с заявлением о краже у их сына сотового телефона. Преступление произошло днём на улице Севастопольская. Неизвестный выхватил из рук школьника гаджет и сбежал.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили мобильный телефон в одном из ломбардов. На следующий день оперативники выяснили местонахождение подозреваемого, после чего доставили его в отдел полиции.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырёх лет колонии.
Телефон вернули ребёнку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Полиция напоминает, что незамедлительное обращение в правоохранительные органы о совершенном преступлении позволяет в наиболее короткие сроки по горячим следам задержать причастного к произошедшему инциденту, - предупреждают стражи порядка.
Иркутянин ограбил ребёнка
Происшествия, Фото:
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